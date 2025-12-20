Римська Рома цікавиться бразильським вінгером донецького Шахтаря Невертоном, повідомляє портал TODOmercadoWEB.es.

За інформацією джерела, клуб також веде переговори про трансфер іншого бразильця гірників Егіналду. Основна мета Роми — посилити фланги атаки та налагодити якісні передачі для форвардів, такого як український нападник Артем Довбик.

Після 15 турів Рома набрала 30 очок і займає четверту сходинку в Серії А, поступаючись Інтеру, що лідирує, всього три бали. Зустріч з Ювентусом відбудеться 20 грудня у Турині та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем розпочав перемовини з Ромою щодо Довбика.