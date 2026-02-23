Орендований у Шахтаря півзахисник Кудрівки Антон Глущенко підбив в ефірі УПЛ ТБ підсумки матчу 17-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі, який завершився нічиєю 2:2, та поділився емоціями від свого дебюту за команду.

Думаю, цю гру можемо занести собі в актив, тому що після 60 хвилин навіть не здавалося, що ми можемо так камбекнути. Тому позитивний результат, я вважаю. Звичайно, якби ми вийшли так з початку, то, можливо, було б і 3 очки.

Радий дебютувати за Кудрівку. Хочу грати, хочу допомагати команді. Сьогодні все вдалося – і це найголовніше.

Другий тайм? Думаю, настанова була проста: вирівняти гру. Не знаю, що можна казати ще.