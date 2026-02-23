Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував нічию у матчі 17-го туру Української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (2:2).

«Ми дуже гарно почали цей матч. Забили два м'ячі. Контролювали зустріч. Потім зробили дві заміни, які не покращили нашу гру, а навпаки. На жаль, два удари, два рикошети і нічия…Дуже прикро.

Втратили перемогу через втому? Будемо дивитися. Можливо, це була впевненість, котра перейшла в самовпевненість. Самі винні. Сьогодні ми втратили два очки. На жаль, в нас вже були матчі, де повинні були вигравати, а грали чи внічию, чи взагалі програвали», – цитує Скрипника клубна пресслужба.