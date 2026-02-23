Зоря на останніх хвилинах втратила перемогу над Кудрівкою, все вирішив автогол легіонера
Команди розписали мирову
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кудрівка
У матчі 17-го туру УПЛ Кудрівка у Рівному приймала луганську Зорю. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.
Відзначимо, що Зоря вигравала 2:0, але команда Василя Баранова зуміла врятуватися у компенсований час завдяки автоголу захисника луганців Джордана.
Кудрівка займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ з 16 очками, Зоря – восьма (24 бали).
УПЛ, 17-й тур
Кудрівка – Зоря – 2:2
Голи: Бєляєв, 80, Джордан, 90+2 (автогол) – Пердута, 30, Кушніренко, 38.