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Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»

Команда Макгрегора зупинилася в двох кроках від путівки на чемпіонат світу-2022
Футбол Збірна України
09:49
Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»
Каллум Макгрегор / Фото - Шотландська футбольна асоціація

Півзахисник збірної Шотландії Каллум Макгрегор поділився в інтерв'ю прес-службі місцевої ФА емоціями після поразки в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України (1:3).

Футбол – це гра втрачених моментів та великих можливостей. Джон Макґінн грав фантастично, він був справжнім лідером на полі. Він забив багато м'ячів, сьогодні він пішов із поля без голу, проте всі втрачають моменти. Нам потрібно пережити цю невдачу, зібратися і спробувати ще раз.

Вони довго тренувалися. Ми знали, що вони підійдуть до гри у гарній формі. Це був великий матч. Обидві команди були готові. Але нам не вдавалося контролювати гру так, як ми мали це робити. На цьому рівні дуже важко повертатися в гру після пропущеного м'яча.

Думаю, ми робили дуже багато довгих передач на початку матчу. Останнім часом ми виглядали солідно, демонстрували хороший футбол. Нам вдавалося грати на коротких передачах та контролювати хід матчу. Сьогодні все одразу пішло не так, а потім гра перетворилася на боротьбу за м'яч.

Ми повинні обтрусити із себе пил. Потрібно підготуватися до наступного тижня і, сподіваюся, розпочати його позитивно.

Раніше збірна Шотландії привітала Україну з перемогою.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Шотландії (футбол)

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