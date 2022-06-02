Хавбек Шотландії: «Нам потрібно обтрусити з себе пил після поразки від України»

Каллум Макгрегор / Фото - Шотландська футбольна асоціація

Півзахисник збірної Шотландії Каллум Макгрегор поділився в інтерв'ю прес-службі місцевої ФА емоціями після поразки в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України (1:3).

Вони довго тренувалися. Ми знали, що вони підійдуть до гри у гарній формі. Це був великий матч. Обидві команди були готові. Але нам не вдавалося контролювати гру так, як ми мали це робити. На цьому рівні дуже важко повертатися в гру після пропущеного м'яча.

Думаю, ми робили дуже багато довгих передач на початку матчу. Останнім часом ми виглядали солідно, демонстрували хороший футбол. Нам вдавалося грати на коротких передачах та контролювати хід матчу. Сьогодні все одразу пішло не так, а потім гра перетворилася на боротьбу за м'яч.

Ми повинні обтрусити із себе пил. Потрібно підготуватися до наступного тижня і, сподіваюся, розпочати його позитивно.