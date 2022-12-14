Мессі визнано найкращим гравцем півфіналу ЧС-2022 з Хорватією
Хавбек збірної Хорватії заявив, що в матчі з Аргентиною команду вбив пенальті
Маєр висловився з приводу поразки у півфіналі ЧС-2022
14 грудня 13:26
Ловро Маєр / Фото - HNS
Півзахисник збірної Хорватії Ловро Маєр розповів про причини поразки в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:3). Слова футболіста передає Index.
Коментувати та скаржитися на рішення арбітра вважаю безглуздим. Спочатку мені здавалося, що у моменті з пенальті на Альваресі мали призначити кутовий.
Не можна сказати, що була якась втома. Цей пенальті вбив нас, а потім був і другий гол. У таких матчах дуже складно повернутися у гру, Аргентина – дуже якісна команда. Ми матимемо ще одну зустріч. Ми зробимо все, щоб посісти третій рядок. Поїдемо додому задоволеними.
Раніше голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес заявив, що вирішальний матч чемпіонату світу-2022 стане не першим фіналом команди на турнірі.
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