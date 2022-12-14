Хавбек збірної Хорватії заявив, що в матчі з Аргентиною команду вбив пенальті

Ловро Маєр / Фото - HNS

Півзахисник збірної Хорватії Ловро Маєр розповів про причини поразки в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Аргентини (0:3). Слова футболіста передає Index.

Не можна сказати, що була якась втома. Цей пенальті вбив нас, а потім був і другий гол. У таких матчах дуже складно повернутися у гру, Аргентина – дуже якісна команда. Ми матимемо ще одну зустріч. Ми зробимо все, щоб посісти третій рядок. Поїдемо додому задоволеними.