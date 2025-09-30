Півзахисник АЗ і збірної України U-20 Богдан Будко підбив підсумки матчу 1 туру ЧС-2025 проти Південної Кореї (2:1).. Його слова наводить УАФ.

Старт вийшов дуже насиченим: ми були зарядженими, постійно йшли вперед, тоді як суперник більше захищався. Ми швидко створили моменти й двічі забили. Могли забивати ще, але це футбол - трапляється всяке. Потім більше почали грати на утримання результату. Це, мабуть, психологія: забив двічі - і прагнеш зберегти рахунок. Головне, що перемогли.

У другому таймі корейці зробили три заміни, почали активніше атакувати й створювати пресинг. Вони грали у два форварди, і було важко виходити з оборони, але ми вистояли. Караман став MVP матчу - я щиро радий за нього. Хоча, як на мене, сьогодні цю нагороду міг отримати кожен - усі працювали на максимумі, - розповів Будко.