Хавбек збірної України пояснив нервовий старт на ЧС U-20
Сьогодні наша команда проведе другий матч на Мундіалі
близько 8 годин тому
Півзахисник АЗ і збірної України U-20 Богдан Будко підбив підсумки матчу 1 туру ЧС-2025 проти Південної Кореї (2:1).. Його слова наводить УАФ.
Старт вийшов дуже насиченим: ми були зарядженими, постійно йшли вперед, тоді як суперник більше захищався. Ми швидко створили моменти й двічі забили. Могли забивати ще, але це футбол - трапляється всяке. Потім більше почали грати на утримання результату. Це, мабуть, психологія: забив двічі - і прагнеш зберегти рахунок. Головне, що перемогли.
У другому таймі корейці зробили три заміни, почали активніше атакувати й створювати пресинг. Вони грали у два форварди, і було важко виходити з оборони, але ми вистояли. Караман став MVP матчу - я щиро радий за нього. Хоча, як на мене, сьогодні цю нагороду міг отримати кожен - усі працювали на максимумі, - розповів Будко.
Збірна України набрала три очки у групі B й успішно стартувала на Мундіалі. Наступний суперник українців — Панама, матч відбудеться у вівторок, 30 вересня, о 23:00.
