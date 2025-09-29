Півзахисник збірної України U-20 Ярослав Караман розповів про свої враження після перемоги над однолітками із Південної Кореї (2:1) у першому матчі чемпіонату світу U-20 2025 року. Нагадаємо, що Карамана було визнано найкращим гравцем цієї зустрічі.

«Ми дуже щасливі, адже це був наш перший офіційний матч, важливий для команди, і ми його виграли. Тому радість подвійна. Приз найкращому гравцеві — радше для підняття настрою, головне ж, що ми здобули перемогу. Сьогодні в нас справді була команда: кожен віддав усі сили й кожен заслуговує на відзнаку.

У другому таймі Південна Корея забила після кутового й почала створювати більше моментів. Але ми витримали тиск і перемогли. Суддівство, на мою думку, було об’єктивним», - цитує Карамана сайт УАФ.