Колишній воротар Динамо Денис Бойко висловився про гру голкіпера біло-синіх Валентина Моргуна у матчі 7 туру УПЛ проти Карпат (3:3). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Я читав багато дуже коментарів, дуже багато хейту на Моргуна, на центральних захисників. А в мене питання до вболівальників. Моргун в 24 роки зіграв тільки три матчі на професійному рівні. Ви хочете, щоб людина не помилялася?

Тут питання до тренерського штабу: як ви робите вибір на гру? Чи треба було змінювати Нещерета? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що якщо навіть Нещерет припускався помилок, є основний голкіпер, який грає протягом як мінімум першого кола чемпіонату, або грає єврокубки, Моргун грає кубкові матчі, і пішло-поїхало. Тут ви робите ротацію. В людини зовсім немає досвіду, - розповів Бойко.