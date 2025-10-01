Хавбек збірної України: «Сказали, що суддя забув показати жовту»
Україна поділила очки з Панамою на ЧС U-20
близько 5 годин тому
Геннадій Синчук / Фото - УАФ
Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук висловився з приводу другого попередження на ЧС-2025, що позбаваливо його участь у матчі 3 туру проти Парагваю. Його слова наводить Суспільне.
Запитав у рефері, сказав, що його не бив, не робив жодних рухів. Це така команда, що вони грають противно: гравець просто набіг на мене і йшов, щоб затягнути час. Наскільки я знаю, після VAR вони не можуть давати жовту картку. Мені сказали, що суддя спершу забув показати мені жовту картку. Не знаю, я не арбітр, йому видніше, - розповів Синчук.
Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.
