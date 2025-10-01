Тренер збірної України висловився про бан Синчука на вирішальну гру ЧС U-20
Через перебір жовтих
близько 6 годин тому
Дмитро Михайленко / Фото - УАФ
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко висловився про дискваліфікацію півзахисника Геннадія Синчука на матч 3 туру ЧС-2025 проти Парагваю. Його слова наводить Суспільне.
Це втрата, шкода. Але у нас є гравці, які його замінять. Будемо працювати, виходити, грати та перемагати, - розповів Михайленко.
Раніше ми повідомляли, що збірна України не зможе розраховувати на Синчука в матчі 3 туру проти Парагваю (3 жовтня).
Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.
Барселона – ПСЖ, старт України у відборі на Євро. Трансляції матчів 1 жовтня.
Поділитись