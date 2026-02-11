Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський поділився своєю думкою про перемогу над іспанською Гранадою у товариському матчі, який завершився результативною перемогою для української команди з рахунком 4:3. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Нічого цікавого взагалі. І хай себе поводять трошки простіше. Тому що вони думають, що вони наче якісь тут… будуть нас вчити футболу. Але, я думаю, ми їм показали, чого ми коштуємо і що ми можемо. Тому що так, як вони себе ведуть — так вони будуть грати там, де вони зараз.

Багато брудної гри було. Це товариська зустріч. Ми їхали дві години сюди і чекали хоча б якоїсь поваги. А вони вели себе дуже брудно і неприємно. Тому ми їх, я думаю, по результату поставили на місце, і хай собі думають далі.

Потрібно було закінчувати гру. Більш логічний результат був 4:1, тому трошки розслабились, десь втратили концентрацію в кінці — і все. Звісно, корисний матч був, цікаво подивитися, але нічого нового не побачив.