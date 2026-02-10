Полісся продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. У вівторок, 10 лютого, команда Руслана Ротаня провела перший із двох запланованих контрольних поєдинків.

Суперником житомирського клубу стала іспанська Гранада, яка виступає у Сегунді. Матч вийшов видовищним та багатим на голи і команди на двох забили сім м'ячів. Перемогу з рахунком 4:3 здобуло Полісся.

У складі українського клубу відзначилися Олександр Назаренко, Олександр Андрієвський та Ігор Краснопір, а ще один м'яч суперник відправив у власні ворота.

Пізніше цього ж дня Полісся проведе ще один спаринг. Другим суперником стане шведський Хальмстад, а стартовий свисток пролунає о 18:00.

Товариський матч

Полісся – Гранада – 4:3

Голи: Назаренко, автогол, Андрієвський, Краспопір.

Раніше Полісся жорстко познущалося з Європи.