Полісся у матчі з сімома голами обіграло Гранаду
Команда Ротаня забила чотири м’ячі
близько 1 години тому
Полісся продовжує підготовку до другої частини сезону на навчально-тренувальному зборі в Іспанії. У вівторок, 10 лютого, команда Руслана Ротаня провела перший із двох запланованих контрольних поєдинків.
Суперником житомирського клубу стала іспанська Гранада, яка виступає у Сегунді. Матч вийшов видовищним та багатим на голи і команди на двох забили сім м'ячів. Перемогу з рахунком 4:3 здобуло Полісся.
У складі українського клубу відзначилися Олександр Назаренко, Олександр Андрієвський та Ігор Краснопір, а ще один м'яч суперник відправив у власні ворота.
Пізніше цього ж дня Полісся проведе ще один спаринг. Другим суперником стане шведський Хальмстад, а стартовий свисток пролунає о 18:00.
Товариський матч
Полісся – Гранада – 4:3
Голи: Назаренко, автогол, Андрієвський, Краспопір.
