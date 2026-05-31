Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу своєї команди в Лізі чемпіонів після фінального матчу проти Арсеналу (1:1, 4:3 – пен.). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Це був фінал високого рівня проти одного із найважчих суперників. Було дуже непросто, особливо після пропущеного голу у перші 10 хвилин. Їхній план був ідеальним, він поставив нас у скрутне становище.

У другому таймі ми почали грати краще. Дуже непросто грати проти Арсеналу з їхнім низьким оборонним блоком, фізичною міццю та відмінним захистом. Тож ми можемо собою пишатися.

Можна подумати про третю перемогу поспіль. Ми раді ставити перед собою таку мету, бо наш клуб та вболівальники цього варті.

Хотіли підійти до серії пенальті із холодною головою. То був важкий матч. Ми грали проти найсильнішої команди Європи зі стандартних положень, але мені здається нам вдалося домінувати. Ми заслужили трофей, нашу другу перемогу у Лізі чемпіонів.

Неймовірний результат дуже важко зробити те, що ми зробили. Ми дуже пишаємось нашими вболівальниками та всіма, хто підтримує наш клуб. Ми щасливі, тепер можна святкувати.