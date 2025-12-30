Хойлунд вразив Конте після останньої гри Наполі
Нападник віднайшов себе в Італії
близько 2 годин тому
Расмус Хойлунд / Фото - Getty Images
Головний тренер Наполі Антоніо Конте оцінив перформанс нападника Расмуса Хойлунда в матчі 17 туру Серії А проти Кремонезе (2:0). Його слова наводить Football Italia.
Расмус взявся працювати серйозно. Сьогодні він домінує на цій позиції. Має гольове чуття, читає моменти гри. Йому 22 роки, і в нього неймовірний потенціал, який він демонструє. Тепер наша справа - постаратися його покращити, - сказав Конте.
Чемпіон Італії орендував Хойлунда на цей сезон у Манчестер Юнайтед. Данець після повернення в Італію провів 22 матчі: 9 голів, 3 асисти.
