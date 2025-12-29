Гравці Наполі почули вердикт Конте за фінальний матч 2025 року
Чемпіон здолав Кремонезе
43 хвилини тому
Антоніо Конте / Фото - ФК Наполі
Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки матчу 17 туру Серії А проти Еремонезе (2:0). Його слова наводить Football Italia.
Перемогти в Кремоні ніколи не буває легко. Нікола - тренер, якого я вважаю дуже сильним і підготовленим. Гра була чудовою, ми продовжили те, що робили в Саудівській Аравії. Якщо шукати щось негативне, то ми знову створили багато моментів, але забили мало. Коли ти ведеш 2:0, достатньо одного епізоду, щоб матч знову відкрився. Треба бути цинічнішими, - зізнався Конте.
Наполі зустрічатиме 2026 рік третім, набравши 34 очки, пропустивши вперед Інтер та Мілан.