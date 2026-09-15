Сергій Разумовський

Український футбольний журналіст і коментатор Ігор Циганик заявив, що в УАФ є люди, які очікують на помилку головного тренера національної збірної Андреа Мальдери.

За інформацією журналіста, взаємини італійського фахівця з керівництвом УАФ залишаються напруженими. Циганик зазначив, що частина представників асоціації нібито вже зараз чекає на невдалий результат або прорахунок тренерського штабу, який може стати підставою для критики Мальдери.