«Хто скільки випив і де погуляв»: журналіст шокував інформацією про дисципліну в збірній України за Мальдери
Очікувати провалу в Лізі націй?
Український футбольний журналіст і коментатор Ігор Циганик заявив, що в УАФ є люди, які очікують на помилку головного тренера національної збірної Андреа Мальдери.
За інформацією журналіста, взаємини італійського фахівця з керівництвом УАФ залишаються напруженими. Циганик зазначив, що частина представників асоціації нібито вже зараз чекає на невдалий результат або прорахунок тренерського штабу, який може стати підставою для критики Мальдери.
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Наскільки я розумію з інсайдерської інформації, що в мене є, в УАФ дуже багато людей чекають помилки Мальдери. Я розумію, як команда готувалася до товариських поєдинків проти Польщі і Данії, що вироблялося, хто де був, хто скільки випив і хто де погуляв.
Якщо буде така сама підготовка до матчів Ліги націй, то ми там сильно не награємо. З дисципліною є питання. Я дуже сподіваюся, що такого повторення не буде.
Восени українська команда виступатиме в групі Ліги націй, де її суперниками стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч проти угорців запланований на 25 вересня.
16 вересня Мальдера має оголосити список футболістів, викликаних на матчі Ліги націй.