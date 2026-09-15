У новому випуску програми «ТаТоТаке» ведучий Михайло Співаковський розповів, кого з представників клубів Української Прем’єр-ліги, ймовірно, буде викликано до збірної України на матчі Ліги націй.

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За інформацією журналіста, від ЛНЗ до основного списку національної команди має потрапити Олександр Драмбаєв. Співаковський припустив, що тренерський штаб розглядає футболіста як одного з можливих конкурентів або альтернативу Віталію Миколенку на позиції лівого захисника.

Серед гравців Харкова в основному списку, за даними ведучого, можуть опинитися Ілля Крупський та Георгій Єрмаков. Водночас Артем Шабанов, імовірно, буде включений до резервного переліку кандидатів.

Полісся, як очікується, делегує до збірної одразу трьох футболістів. Йдеться про Богдана Михайліченка, Едуарда Сарапія та Олександра Назаренка. До резервного списку представників житомирського клубу можуть внести Ігоря Краснопіра, Олександра Андрієвського та Владислава Велетня.

Динамо в національній команді, за прогнозом Співаковського, представлятимуть Тарас Михавко, Микола Шапаренко та Андрій Ярмоленко. Ведучий окремо відзначив кандидатуру досвідченого вінгера, який, на його думку, своїм виступом в останньому турі вкотре продемонстрував, що заслуговує на виклик.

Співаковський наголосив, що в українському чемпіонаті складно знайти футболіста з таким рівнем футбольного інтелекту, як у Ярмоленка. Саме здатність ветерана ухвалювати нестандартні рішення та впливати на перебіг матчу може стати важливим аргументом на користь його присутності в збірній.

Також до списку кандидатів, найімовірніше, потрапить нападник Динамо Матвій Пономаренко. Для молодого форварда це може стати черговим підтвердженням довіри з боку тренерського штабу національної команди.

Остаточний список футболістів збірної України на матчі Ліги націй має оголосити головний тренер Андреа Мальдера.