Сергій Разумовський

Чемпіонат світу з футболу-2026, який уперше в історії пройде одразу у трьох країнах (Канаді, США та Мексиці), стартує вже 11 червня. Турнір стане особливим не лише через географію проведення, а й через новий формат: у фінальній частині мундіалю вперше зіграють 48 національних збірних.

Попри суттєве розширення кількості учасників, коло реальних претендентів на головний трофей залишається доволі обмеженим. За оцінкою аналітичної моделі Opta, найбільші шанси виграти чемпіонат світу мають представники Європи.

Головним фаворитом турніру називають збірну Іспанії. Ймовірність перемоги іспанців оцінюється у 16,1%. Друге місце у рейтингу претендентів посідає Франція, шанси якої становлять 13%. Трійку лідерів замикає Англія — 11,2%.

Дещо нижчі показники мають інші традиційні футбольні гранди. До числа претендентів також входять Аргентина, Португалія, Бразилія, Німеччина, Нідерланди та низка інших збірних, які здатні поборотися за високі місця на турнірі.

Окрему увагу привертають позиції команд, які не завжди входять до групи головних фаворитів, але останніми роками демонструють помітний прогрес. Зокрема, Колумбія розташувалася на 11-му місці з показником 2,1%, а Марокко посідає 12-ту сходинку — 1,9%. Для марокканців це особливо символічно, адже на попередньому чемпіонаті світу команда стала однією з головних сенсацій турніру.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Чинним чемпіоном світу залишається Аргентина. Чотири роки тому на Мундіалі в Катарі аргентинці здобули титул після драматичного фіналу проти Франції. Основний і додатковий час тієї зустрічі завершився внічию 3:3, а переможця визначила серія пенальті, у якій сильнішою виявилася збірна Аргентини. Аналітики вважають, що ймовірність захисту титулу складає 10,4%.