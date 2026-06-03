Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Володимир Кличко (64-5, 53 КО) прокоментував обстріли території України Росією.

«Подивіться на це фото. Це звичайний пішохідний перехід у житловому районі Дніпра, посічений російськими касетними боєприпасами. Ця зброя призначена виключно для вбивства та каліцтва мирного населення.

Минулої ночі Росія завдала масованого скоординованого удару по Україні, використовуючи ракети та безпілотники. Київ, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Суми – ворог стріляв по всій країні, поки люди спали. І поки я пишу ці слова, Дніпро знову під ударом.

Щонайменше 21 людина загинула, понад 120 отримали поранення. Лише в Дніпрі загинуло 15 людей, серед них – дитина. У Києві 7 загиблих. Ці цифри все ще зростають, оскільки рятувальники розчищають завали.

Це свідомий геноцид українців. Світ не може просто спостерігати, як це відбувається ніч за ніччю, день за днем.

Нам не потрібні висловлювання глибокого занепокоєння. Нам потрібні негайні, рішучі дії. Кожне зволікання з постачанням зброї та ППО призводить до додаткової крові на українських вулицях. Санкції повинні повністю паралізувати російську військову машину зараз.

Терориста треба зупинити. Сила – це єдина мова, яку вони розуміють».