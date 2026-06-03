Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) на подкасті Mr Verzace Podcast поділився своїми думками щодо того, хто має стати наступним суперником Олександра Усика (25-0, 16 КО): нідерландець Ріко Верховен (1-1, 1 КО) чи німець Агіт Кабаєл (27-0, 19 KO).

«Обидва варіанти просто феноменальні, чи не так? Обидва варіанти дуже хороші. Як фанат, який прийшов у бокс уже після бою між Ентоні Джошуа і Джейком Полом, а не як історик боксу, я хочу побачити реванш між Ріко і Усиком.

Якщо дивитися на це з точки зору історії, спадщини, то сто відсотків, що Кабайєл – той самий суперник. Але ви знаєте, які великі реванші. У них є передісторія: Єгипет, спірна зупинка, Усик позаду на суддівських записках. Фундамент для цієї історії вже закладено.

Бій із Кабайєлем теж величезний. Мені подобається, як він викликає Усика. Але якщо говорити суто як фанат, то реванш був би неймовірним».