Сергій Разумовський

Вінгер ПСЖ Дезіре Дуе повернувся до роботи з основним складом і вже тренується в загальній групі. Про це інформує видання Le Parisien.

Французький талановитий фланговий гравець був поза грою з 29 жовтня – саме тоді він зазнав травми під час матчу чемпіонату проти Лор'яна, який завершився нічиєю 1:1. Відтоді футболіст проходив курс відновлення та реабілітації під наглядом клубних медиків, і тепер, схоже, поступово готується повернутися до офіційних матчів. Повернення Дуе розширює варіативність у виборі складу для тренерського штабу, адже ПСЖ очікує напружений календар як у внутрішній першості, так і на євроарені.

Водночас ситуація з воротарською лінією парижан залишається тривожною. За даними Le Parisien, голкіпер Люка Шевальє досі відчуває дискомфорт у правій щиколотці й ризикує пропустити важливий матч Ліги чемпіонів проти Атлетіка. Остаточне рішення щодо його участі буде прийняте ближче до гри, залежно від динаміки відновлення. У нападі теж не все гладко: Усман Дембеле пропустив тренування в понеділок через симптоми застуди, і зараз саме його самопочуття стане ключовим фактором, який визначить, чи потрапить він до заявки на найближчий поєдинок.

Цікаво, що на тлі травми Шевальє і появи в основі російського воротаря матвєя сафонова за доволі промовистим збігом обставин наклалася хвороба українського захисника Іллі Забарного. Через офіційні проблеми зі здоров’ям він не потрапив навіть до заявки на останній матч проти Ренна (5:0). Схоже, хвороба затягнеться...