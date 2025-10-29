ПСЖ із Забарним втратив перемогу проти Лор'яна
Команди сильнішого не визначили
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
ПСЖ на виїзді зіграв матч 10-го туру французької Ліги 1 проти Лор'яна. Поєдинок закінчився внічию з рахунком 1:1.
Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі парижан, провівши на полі усі 90 хвилин та отримавши жовту картку у другому таймі.
Після цього матчу команда Луїса Енріке посідає перше місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи 21 заліковий пункт у своєму активі.
Вже 1 листопада на ПСЖ очікує домашня зустріч з Ніццею.
Ліга 1, 10-й тур
Лор'ян – ПСЖ – 1:1
Голи: Сілва, 51 – Мендеш, 49.