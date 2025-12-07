Сергій Разумовський

У 15-му турі французької Ліги 1 Страсбур на виїзді поступився Тулузі.

Вирішальний епізод стався вже на 18-й хвилині, коли Емерсонн реалізував свій момент і відкрив рахунок. Надалі господарі зосередилися на контролі гри та збереженні переваги, а Страсбур так і не зумів знайти дієвих аргументів в атаці, щоб відігратися.

Український захисник Страсбура Едуард Соболь знову не потрапив навіть до заявки на матч. Наприкінці листопада футболіст, який має досвід виступів за національну збірну, виходив на поле за дубль клубу, що може свідчити про його поточний статус у команді.

ПСЖ на своєму полі розгромив Ренн, зберігши відставання від лідера чемпіонату на мінімальному рівні. Гості активно почали матч і створили кілька моментів, але Париж швидко перехопив ініціативу. Кварацхелія відкрив рахунок після швидкої контратаки, а Маюлю подвоїв перевагу перед перервою, скориставшись якісною командною комбінацією.

У другому таймі господарі продовжили домінувати та значно частіше загрожували воротам суперника. Кварацхелія оформив дубль після високого пресингу парижан, а Баркола та інші гравці змушували воротаря Ренна неодноразово рятувати команду. Ситуацію для гостей ускладнило вилучення Жаке, після чого контроль ПСЖ став повним.

Наприкінці зустрічі заміни посилили гру парижан: Мбає красивим дальнім ударом зробив рахунок розгромним, а Рамуш поставив крапку точним пострілом низом. Цікаво, що через проблеми в основного голкіпера Шевальє у цьому поєдинку зіграв росіянин сафонов. Це цікавим чином збіглося з «хворобою» українського захисника парижан Іллі Забарного. Через неї футболіст, за офіційною версією, пропустив цю гру.

Матч завершився впевненою перемогою ПСЖ, який зберіг другу позицію в турнірній таблиці та завершив рік яскравою грою на домашньому стадіоні. Парижани набрали 33 очки й відстають лише від Ланса (34).

Ліга 1, 15-й тур

Тулуза – Страсбур 1:0

Гол: Емерсонн, 18

ПСЖ – Ренн 5:0

Голи: Кварацхелія, 28, 67, Маюлю, 39, Мбає, 88, Рамуш, 90+2

ПСЖ: сафонов, Ернандес, Пачо, Маркіньйос, Заїр-Емері (Нд'янту, 80), Невеш (Мбає, 80), Вітінья (Руїс, 71), Маюлю, Кварацхелія (Рамуш, 71), Барколя, Лі Кан Ін (Дембеле, 64)

Ренн: Самба, Брассьє, Жаке, Аїт-Будляль, Аль-Тамарі (Лежандр, 82), Сіссе (Мерлен, 46), Ронж'є, Камара (Бла, 82), Франковскі, Емболо (Мейте, 82), Леполь (Руо, 76)

Попередження: Жаке (53), Аїт-Будляль (69)

Вилучення: Жаке (74)