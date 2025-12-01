Павло Василенко

Ламін Ямаль – сьогодні головна зірка збірної Іспанії. 18-річний талант Барселони, який уже відіграв 23 матчі за національну команду й став одним із героїв переможного Євро, несподівано зізнався: свого часу він справді розглядав можливість виступати за іншу країну.

Ямаль мав вибір: його батько – марокканець, мати – родом з Екваторіальної Гвінеї. І саме Марокко певний час спокушало юного генія.

«Я думав про те, щоб грати за Марокко. Тоді вони дійшли до півфіналу чемпіонату світу… Але коли настав момент рішення, сумнівів не було. Я завжди мріяв виступати на Євро. І маю більше шансів виграти чемпіонат світу з Іспанією», – розповів Ямаль.

Він підкреслив: любов до Марокко нікуди не зникла, бо це частина його коріння. Але Іспанія – країна, в якій він виріс, і яку відчуває своєю.

Уже наступного року Ямаль може здобути омріяний титул чемпіона світу. І майже точно виступить і на ЧС-2030 – турнірі, який проходитиме, зокрема, в Іспанії та Марокко.

Поки ж вінгер зосереджується на Барселоні, якій у вівторок належить зіграти суперматч проти мадридського Атлетіко.