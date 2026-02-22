Павло Василенко

Кріштіану Роналду прокоментував чутки щодо свого майбутнього та чітко дав зрозуміти: він не планує змінювати клуб. Португалець спростував усі спекуляції, які останнім часом активно обговорювалися у футбольному середовищі.

За свою блискучу кар’єру Роналду виступав за Спортінг, Манчестер Юнайтед та Ювентус. Із 2023 року він є гравцем Аль-Наср, а його контракт із саудівським клубом чинний до 2027 року.

Водночас упродовж останніх тижнів з’являлися повідомлення про невдоволення 41-річного нападника своїм становищем. Наприкінці зимового трансферного вікна Роналду навіть пропустив кілька матчів, що спровокувало розмови про можливий конфлікт. Повідомлялося, що футболіст критикував політику Public Investment Fund, вважаючи, що фонд по-різному ставиться до клубів. Особливе обурення викликав можливий перехід Каріма Бензема між саудівськими грандами.

Однак сам Роналду запевнив, що повністю задоволений своїм життям і кар’єрою в Саудівській Аравії.

«Я належу Саудівській Аравії. Це країна, яка прийняла мене, мою родину та друзів. Я щасливий тут і хочу залишитися», – наголосив форвард.

У поточному сезоні Роналду провів 24 матчі, забив 21 м’яч і віддав три результативні передачі, залишаючись ключовою фігурою Аль-Насра»