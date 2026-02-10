Бензема пожартував над Роналду після трансферу в Аль-Хіляль
Кріштіану розчарований слабким підсиленням Аль-Насра в зимове трансферне вікно
25 хвилин тому
Кріштіану Роналду залишився розчарований тим, що в зимове трансферне вікно Аль-Наср не зміг суттєво підсилити свій склад. Натомість конкуренти з Аль-Хіляля провели гучну угоду, підписавши Каріма Бензема.
За інформацією The Telegraph, після трансферу Бензема надіслав жартівливе повідомлення Роналду.
Француз написав, що не тільки отримав підвищення зарплати, а й знову виграє чемпіонат, — зазначає джерело.
Повідомляється, що жарт колишнього партнера по Реалу навряд чи сподобався Роналду. Криштіану прагне виграти чемпіонат, але конкурувати з потужним Аль-Хілялем на дистанції Аль-Насру досить складно. На даний момент у Про-лізі лідирує Аль-Хіляль, тоді як Аль-Наср відстає на одне очко.
