Вінгера мюнхенської Баварії Майкла Олісе визнали найкращим гравцем німецької Бундесліги за січень, повідомляє пресслужба чемпіонату.

24-річний француз випередив у голосуванні захисників Гамбурга Міро Мугейма та Луку Вушковича, свого партнера по Баварії Луїса Діаса, захисника дортмундської Борусії Ніко Шлоттербека та захисника Майнца Штефана Белля.

За минулий місяць Олісе провів п'ять матчів, забивши три голи та оформивши сім результативних передач. У поточному сезоні він зіграв 34 зустрічі у всіх турнірах, відзначився 13 голами та зробив 25 асистів.

Після 21 туру Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи дортмундську Боруссію на шість очок.

Раніше головний тренер Баварії оцінив перемогу над РБ Лейпциг.