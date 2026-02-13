Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував дискваліфікацію нападника Майкла Олісе. Форвард пропустить найближчий матч проти Вердера через перебір жовтих карток.

«Очевидно, що Майкл показує відмінний футбол. Головне, що він не травмований. У нас є варіанти, як замінити його в майбутній грі», — наводить слова Компані Bayern & Germany.

Цього сезону 24-річний француз продовжує вражати результативністю: у 34 матчах у всіх турнірах він забив 13 м'ячів і віддав 25 результативних передач.

Поєдинок 22-го туру чемпіонату Німеччини між Вердером та Баварією пройде 14 лютого і розпочнеться о 16:30 за місцевим часом.

Раніше Олісе став найкращим гравцем Бундесліги у січні.