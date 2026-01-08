Павло Василенко

Туринський Ювентус та Ігор Тудор нарешті поставили крапку у своїх контрактних відносинах. За інформацією італійських ЗМІ, сторони досягли згоди щодо дострокового розірвання угоди, яка формально була чинною до літа 2027 року. Про це повідомляють одразу кілька авторитетних джерел, зокрема Sky Sport Italia.

Хорватський фахівець був звільнений з посади головного тренера ще в жовтні, коли керівництво б’янконері зробило ставку на Лучано Спаллетті. Попри це, контракт Тудора залишався чинним, що обмежувало його можливості щодо подальшого працевлаштування.

Тепер, після досягнення домовленості, 46-річний тренер отримав повну свободу дій і може підписувати контракт з будь-яким іноземним клубом. Водночас регламент не дозволяє йому очолити іншу команду Серії А в сезоні 2025/26.

Тудор очолив Ювентус у березні 2024 року, змінивши на посаді Тьяго Мотту. Під його керівництвом туринці зуміли кваліфікуватися до Ліги чемпіонів, що стало одним із ключових досягнень того періоду. Загалом хорват провів на тренерській лаві Ювентуса 24 матчі – на стику сезону 2024/25 та старту кампанії 2025/26. Його команда здобула 10 перемог, вісім разів зіграла внічию та зазнала шести поразок.

Нинішній наставник Ювентуса Лучано Спаллетті має контракт до завершення поточного сезону, тоді як Тьяго Мотта, якого свого часу замінив Тудор, формально залишається пов’язаним з клубом угодою до 2027 року. Розірвання контракту з хорватом дозволяє Ювентусу остаточно закрити одну з кадрових історій і зосередитися на майбутньому.