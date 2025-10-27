Керівництво Ювентуса ухвалило рішення припинити співпрацю з головним тренером Ігорем Тудором через незадовільні результати на старті чемпіонату. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у X.

47-річний хорват очолив туринський клуб 23 березня 2025 року, а влітку сторони навіть продовжили контракт до червня 2027-го з опцією ще на один сезон.

Однак після восьми турів Серії А поточного сезону Ювентус здобув лише 12 очок і наразі посідає восьме місце у таблиці. У наступному турі туринці у середу, 29 жовтня, прийматимуть Удінезе, тоді як лідирує у чемпіонаті Наполі, маючи 18 балів.