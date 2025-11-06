Павло Василенко

Ювентус опинився в безглуздій ситуації, яка демонструє глибину управлінської кризи туринського клубу.

Після низки змін на тренерському містку «Стара синьйора» тепер змушена виплачувати зарплату одразу трьом тренерам.

Новопризначений Лучано Спаллетті став уже третім наставником Ювентуса за рік. Проте клуб і досі продовжує платити Тьяго Мотті та Ігору Тудору, контракти яких були розірвані достроково.

За інформацією італійських медіа, загальні витрати клубу на оплату цих контрактів перевищать 41 мільйон євро.

Мотта все ще отримує зарплату за угодою, розірваною восени, а Тудор має чинний контракт до літа 2027 року – поки вони не знайдуть нову роботу, Ювентус мусить платити.

Тим часом Спаллетті підписав угоду до кінця сезону, із можливістю автоматичного продовження ще на два роки, якщо зуміє привести команду до тріумфу в Лізі чемпіонів.