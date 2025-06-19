Мудрик дізнався результат допінг-проби В
Жахливі новини для українця
близько 1 години тому
Британські журналісти повідомили, що допінг-проба В вінгера національної збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика дала позитивний результат. В організмі українця виявили заборонений препарат мілдронат (мельдоній).
Юристи, які відстоюють інтереси гравця Челсі відмовилися від коментарів після появи цієї інформації, яку оприлюднив британський портал The Athletic.
Максимальний термін покарання може скласти чотири роки (буде рахуватись від грудня минулого 2024 року).
Мудрик у кампанії 2024/25 до того, як потрапив у допінговий скандал та був відсторонений від футболу, встиг зіграти за синіх 15 матчів у всіх офіційних турнірах: три голи, п'ять результативних передач.
Transfermarkt оцінює 24-річного лівого півзахисника у 18 мільйонів євро.