Павло Василенко

Статистика Барселона цього сезону виглядає тривожно. В одному з ключових компонентів гри каталонці демонструють найгірші показники за останні десять років, що лише підсилює кризові настрої навколо команди.

У понеділок увечері «блауграна» зазнала болючої поразки від Жирона з рахунком 1:2 у рамках 24-го туру Ла Ліга. Долю матчу вирішили голи Томаса Лемара та Франа Бельтрана, тоді як єдиний м’яч за Барселону забив Пау Кубарсі.

Втім, сценарій зустрічі міг бути зовсім іншим. Ще до перерви шанс зрівняти рахунок мав Ламін Ямаль, але 18-річний талант Барселони не реалізував пенальті, влучивши у стійку. Цей епізод лише оголив системну проблему, яка переслідує команду протягом усього сезону.

Відомий статистик MisterChip звернув увагу: у поточній кампанії Барселона не реалізувала три з семи одинадцятиметрових – показник, якого клуб не мав уже десятиліття. Окрім промаху Ямаля, двічі схибив і Роберт Левандовський – у матчах проти Севільї та Атлетіко.

Подібні сцени востаннє траплялися ще в сезоні 2015/16, коли Ліонель Мессі не реалізував один пенальті, а Неймар – два.