Павло Василенко

Збірна Єгипту завершила свої виступи на Кубку африканських націй, не зумівши пробитися до фіналу. У півфінальному матчі турніру, що проходить у Марокко, єгиптяни мінімально поступилися Сенегалу – 0:1. Таким чином саме «Леви Теранги» стали першими фіналістами КАН.

Цей поєдинок багато хто сприймав як принципове протистояння двох зірок епохи Ліверпуля – Садіо Мане та Мохамеда Салаха. І хоча обидва футболісти вийшли на поле у статусі лідерів своїх збірних, саме сенегалець став героєм вечора.

Матч не вирізнявся великою кількістю моментів і пройшов у стриманому темпі, однак перевага Сенегалу була помітною протягом усієї гри. Команда діяла сміливіше, частіше володіла м’ячем і регулярно турбувала оборону суперника. Єгипет же зробив ставку на глибокий захист і майже не створював небезпеки біля чужих воріт.

Перший тайм минув без голів, хоча саме сенегальці виглядали значно переконливіше. Після перерви характер гри не змінився, і стало зрозуміло, що долю матчу вирішить один точний удар.

Так і сталося на 78-й хвилині: Садіо Мане отримав м’яч за межами штрафного майданчика та потужним ударом з льоту відправив його у сітку. Лише після пропущеного гола Єгипет спробував активізуватися, однак часу і ресурсів для камбеку вже не вистачило.

Статистика яскраво відобразила перебіг зустрічі – 12:2 за ударами на користь Сенегалу. Єдиний удар єгиптян у площину воріт відбувся вже на 94-й хвилині.

У фіналі Кубка африканських націй Сенегал зіграє з переможцем другого півфіналу між Марокко та Нігерією.

КАН, 1/2 фіналу

Сенегал — Єгипет 1:0

Гол: Мане, 78.