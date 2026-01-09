Сергій Разумовський

У чвертьфіналі Кубка африканських націй збірна Марокко впевнено переграла Камерун.

Попри те, що камерунці мали більше володіння м’ячем, саме марокканці були гострішими й ефективнішими. На 26-й хвилині рахунок відкрив Браїм Діас, який реалізував один із небагатьох, але якісно підготовлених моментів.

Після перерви Марокко продовжило контролювати хід гри без м’яча, не дозволяючи Камеруну створити бодай щось небезпечне попереду. Вирішальний удар команда завдала на 74-й хвилині, коли Сайбарі подвоїв перевагу.

Статистика підкреслила різницю в класі реалізації. Марокко створило моментів на 1.45 очікуваних голів, завдало три удари в площину – і два з них завершилися голами, тоді як Камерун не мав жодного удару в ціль.

Марокко вийшло до півфіналу домашнього турніру. Там команда зіграє проти переможця пари Алжир – Нігерія.

Кубок африканських націй, чвертьфінал

Камерун – Марокко 0:2

Голи: Браїм Діас, 26, Сайбарі, 74

Камерун: Епассі, Нуу, Котто, Малон Жуніор, Нагіда, Намасо (Магрі, 77), Балеба (Онана, 77), Авом, Чамадеу (Діна, 24; Н’Куду, 58), Кофане (Етта Ейонг, 77), Мбемо

Марокко: Бону, Мазрауї, Масіна, Агерд, Хакімі, Сайбарі (Таргаллін, 86), Ель Айнауї, Ель-Ханнус (Амрабат, 68), Еззальзулі (Рахімі, 86), Ель-Каабі (Ен Несірі, 67), Діас (Ігамане, 90)

Попередження: Авом (9), Нуу (39) – Ель-Ханнус (50), Рахімі (87)