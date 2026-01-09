Павло Василенко

Гравці збірної Сенегалу стали першими півфіналістами Кубка африканських націй 2026 року. У чвертьфінальному матчі вони перемогли Малі з рахунком 1:0 і в середу, 14 січня, зіграють з кращою командою пари Єгипет – Кот-д'Івуар.

На 27-й хвилині м’яч забив Іліман Ндіайє з англійського Евертона.

У команди Малі наприкінці першого тайму був вилучений Ів Біссума з Тоттенгема.

Кубок африканських націй, 1/4 фіналу

Малі – Сенегал – 0:1

Гол: Іліман Ндіайє, 27.