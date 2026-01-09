Визначився перший півфіналіст Кубка африканських націй
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Гравці збірної Сенегалу стали першими півфіналістами Кубка африканських націй 2026 року. У чвертьфінальному матчі вони перемогли Малі з рахунком 1:0 і в середу, 14 січня, зіграють з кращою командою пари Єгипет – Кот-д'Івуар.
На 27-й хвилині м’яч забив Іліман Ндіайє з англійського Евертона.
У команди Малі наприкінці першого тайму був вилучений Ів Біссума з Тоттенгема.
Кубок африканських націй, 1/4 фіналу
Малі – Сенегал – 0:1
Гол: Іліман Ндіайє, 27.