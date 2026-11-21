На 32-й хвилині після подачі з флангу у штрафному майданчику луганців виникла метушня. Найшвидше зорієнтувався Костенко, який переправив м'яч у сітку та приніс господарям три очки.

Карпати на своєму полі перемогли Зорю з рахунком 1:0 у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Єдиний гол зустрічі на стадіоні «Україна» у Львові забив Ян Костенко.

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Ця перемога має особливе значення для львів'ян, адже перед зустріччю їхня безвиграшна серія в матчах із Зорею налічувала 18 поєдинків: шість нічиїх і 12 поразок. Водночас Карпати програли луганцям дев'ять зустрічей поспіль.

Після 12 проведених матчів команда Франа Фернандеса має 22 очки та посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. У наступному турі, 29 листопада, львів'яни приймуть Полісся. Початок зустрічі о 18:00.

Зоря з 18 балами після 13 ігор йде сьомою. 28 листопада команда Віктора Скрипника зіграє на виїзді проти Оболоні. Матч розпочнеться о 13:00.

УПЛ, 13-й тур

Карпати – Зоря – 1:0

Гол: Костенко 32.