Ківу: «Інтер зберігає баланс і росте як команда»
Міланський клуб обіграв у другому турі Ліги чемпіонів Славію з Праги
близько 2 годин тому
Міланський Інтер здобув упевнену перемогу над празькою Славією у матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів. На домашньому стадіоні нерадзуррі святкували успіх із рахунком 3:0.
Ліга чемпіонів. Загальний етап. 2-й тур
Інтер – Славія 3:0 (Лаутаро 30, 65, Думфріс 34)
Після поєдинку головний тренер міланців Крістіан Ківу поділився враженнями від результату.
– Для нас це була важлива гра. Хлопці вийшли з чудовим настроєм. Нашому колективу необхідно зберігати баланс і отримувати задоволення від свого футболу. Я бачу, як мої гравці ростуть, – сказав наставник Інтера в коментарі пресслужбі УЄФА.
Після двох турів Інтер набрав шість очок. У наступному матчі загального етапу Ліги чемпіонів італійський клуб зіграє проти бельгійського Юніона.