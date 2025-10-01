Київське Динамо невдало стартувало в сезоні 2025/26 – команда не може здобути перемогу вже у трьох матчах поспіль. Після вильоту з Ліги чемпіонів та Ліги Європи дедалі частіше підіймається питання про відставку Олександра Шовковського.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, у разі звільнення чинного наставника біло-синіх, клуб може очолити хорватський тренер Ігор Йовічевич.

Останнім місцем роботи Йовічевича був болгарський Лудогорець, з яким він у сезоні 2024/25 виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни. У своїй кар’єрі він також працював із донецьким Шахтарем, Дніпром-1, львівськими Карпатами, загребським Динамо, словенським Целе, саудівським Аль-Раедом та Лудогорцем.

Нагадаємо, з Шахтарем хорватський спеціаліст здобував золоті медалі чемпіонату України у сезоні 2022/23.