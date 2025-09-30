Хочу бачити послідовність та зосередженість. Хочу, щоб ми домінували та контролювали гру. Але треба розуміти, що у наших суперників також будуть моменти.

Потрібно зберігати баланс, знати, як можна уникнути проблем під час матчу та використати свої моменти. Голкіпер? У воротах зіграє Зоммер.

Славія – це потужна команда, з великою кількістю гравців, які атакують штрафний майданчик, тому ми повинні бути обережними. Вони фізично сильні та небезпечні. Треба нейтралізувати їхні сильні сторони та взяти гру під контроль.