«Потужна команда». Тренер Інтера не став недооцінювати представника Чехії
Також Ківу назвав футболіста, що займе місце у воротах «нерадзуррі»
близько 3 годин тому
Головний тренер Інтера Крістіан Ківу поділився очікуваннями від матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти празької Славії. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Хочу бачити послідовність та зосередженість. Хочу, щоб ми домінували та контролювали гру. Але треба розуміти, що у наших суперників також будуть моменти.
Потрібно зберігати баланс, знати, як можна уникнути проблем під час матчу та використати свої моменти. Голкіпер? У воротах зіграє Зоммер.
Славія – це потужна команда, з великою кількістю гравців, які атакують штрафний майданчик, тому ми повинні бути обережними. Вони фізично сильні та небезпечні. Треба нейтралізувати їхні сильні сторони та взяти гру під контроль.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Інтер – Славія Прага відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Інтер – Славія на Xsport.ua.