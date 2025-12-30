Ківу оцінив складну перемогу Інтера в дуелі з Аталантою
«Неррадзурі» зустрінуть Новий рік на вершині
близько 3 годин тому
Крістіан Ківі / Фото - Getty Images
Головний тренер Інтера Крістіан Ківу підбив підсумки матчу 17 туру Серії А проти Аталанти (1:0). Його слова наводить Football Italia.
Ми зіткнулися з дуже сильною Аталантою, в Бергамо. Ми знали, що це буде непросто: Інтер цього вечора виклався на повну. У першому таймі вони дали нам набагато більше простору з правого флангу. Добре зіграли як ті, хто вийшов на заміну, так і основні гравці, всі усвідомлювали, що це буде важливий матч, - розповів Ківу.
Інтер зустрічатиме 2026 рік лідером Серії А з 36 балами після 17 турів.