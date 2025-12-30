Український нападник Роми Артем Довбик хоче дограти сезон в Серії А, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Відомий журналіст каже, що на руках у Роми є пропозиція від сестринського Евертона, оскільки обидва клуби належать Friedkin Group.

На Апеннінах в послугах українця зацікавлене Комо, якому не по кишені викупити контракт Артема. Також згадуються Наполі та Мілан, яким влітку приписували інтерес до Довбика.

Цього сезону Довбик взяв участь у 15 матчах Роми у всіх турнірах: 2 голи, 2 асисти.

Довбик уперше за два місяці вийшов на поле.