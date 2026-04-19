Сергій Разумовський

За інформацією Ruhr Nachrichten, Юрген Клопп може стати новим головним тренером Реала після завершення поточного сезону. Повідомляється, що мадридський клуб уже певний час підтримує контакт із німецьким фахівцем, який після паузи нібито готовий знову повернутися до активної тренерської роботи.

Як зазначає джерело, потенційне призначення Клоппа може бути пов’язане не лише зі змінами на тренерському містку, а й із майбутньою перебудовою складу. Німецький фахівець, за наявною інформацією, вже окреслив одну з важливих умов, яку хотів би бачити виконаною у разі приходу до мадридського клубу.

Йдеться про можливе запрошення до команди воротаря Фрайбурга Ноа Атуболу. Саме цього голкіпера Клопп нібито вважає одним із перспективних варіантів для посилення воротарської позиції в майбутньому. У німецькому футболісті він бачить виконавця, який з часом міг би стати наступником Тібо Куртуа. Вдалий сезон Атуболу та його стабільні виступи вже привернули увагу низки європейських клубів, тому інтерес до нього з боку потенційного нового тренера Реала виглядає цілком логічним.

Окремо El Nacional порушив тему майбутнього українського голкіпера Андрія Луніна. За даними джерела, влітку він може залишити Реал, якщо команду справді очолить Клопп. Стверджується, що українець нібито не входить у плани німецького фахівця, а тому в мадридському клубі можуть розглянути варіант із його відходом уже після завершення сезону.

У поточній кампанії Лунін провів за Реал дев’ять матчів у всіх турнірах. За цей час він пропустив 19 м’ячів і лише один раз зумів зберегти свої ворота сухими. Загалом у складі мадридського клубу український воротар відіграв 71 поєдинок, у яких пропустив 89 голів та 23 рази залишав ворота недоторканними.

Згідно з даними Transfermarkt, ринкова вартість Андрія Луніна наразі становить 15 мільйонів євро. На тлі чуток про можливе призначення Клоппа ситуація навколо українського голкіпера може стати однією з тем, за якими уважно стежитимуть під час літнього трансферного вікна.

Повідомлялося, що Лунін і сам дедалі більше схиляється до бажання залишити Реал.