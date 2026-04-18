Манчестер Юнайтед на виїзди вимучив перемогу над Челсі й піднявся до трійки лідерів АПЛ
«Сині» завдали понад 20 ударів по воротах суперника – та марно
близько 1 години тому
У 33-му турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув мінімальну виїзну перемогу над Челсі — 1:0.
Єдиний м’яч у зустрічі було забито наприкінці першого тайму. На 43-й хвилині відзначився Матеус Кунья, і цей гол у підсумку став переможним для гостей.
Попри поразку, саме Челсі більше контролював хід гри. Лондонці володіли м’ячем 60% ігрового часу та завдали у п’ять разів більше ударів, ніж суперник. Однак реалізувати свою перевагу господарі так і не змогли, тоді як «червоні дияволи» дисципліновано зіграли в обороні та втримали потрібний результат.
Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 58 очок і піднявся на третє місце в турнірній таблиці. Водночас Астон Вілла ще має матч у запасі, тож становище манкуніанців поки не є остаточно стабільним. Челсі ж із 48 балами ризикує ще більше ускладнити собі боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів, адже відставання від Ліверпуля може зрости до семи очок.
АПЛ, 33-й тур
Гол: Матеус Кунья, 43
Челсі: Санчес, Ґюсто (Ачемпонґ, 82), Фофана (Чалоба, 81), Гато, Кукурелья, Кайседо, Фернандес (Лавія, 88), Естеван (Гарначо, 16), Палмер, Нету, Делап
Манчестер Юнайтед: Ламменс, Далот, Мазрауї, Гевен, Шоу, Каземіро, Майну, Мбемо (Зіркзе, 87), Фернандеш, Кунья (Маунт, 80), Шешко (Діалло, 80)
Попередження: Гато (39) – Кунья (25), Маунт (90+2), Майну (90+5)
