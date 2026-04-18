Сергій Разумовський

У фіналі Кубка Іспанії Реал Сосьєдад обіграв Атлетико й завоював трофей у драматичному матчі на Естадіо де Ла Картуха, де переможця визначила лише серія пенальті.

Баски ідеально розпочали зустріч: уже на першій хвилині Барренечеа відкрив рахунок і змусив «матрацників» одразу відіграватися. Атлетико швидко оговтався й на 18-й хвилині відновив рівновагу завдяки голу Лукмана. Однак перед самою перервою Реал Сосьєдад знову вийшов уперед — у компенсований час Оярсабаль реалізував пенальті та встановив рахунок 2:1.

У другому таймі Атлетико пішов рятувати фінал і досяг свого наприкінці основного часу, коли Альварес вдруге зрівняв рахунок. Основний час завершився з рахунком 2:2, а в овертаймі обидві команди діяли значно обережніше, розуміючи ціну помилки. Додаткові 30 хвилин пройшли в напруженій боротьбі, але без вирішального гола.

У серії пенальті героєм став воротар Реал Сосьєдада Марреро. Він відбив перші два удари Атлетико й одразу дав своїй команді серйозну психологічну перевагу. Баски цим шансом скористалися сповна, а вирішальний удар реалізував 22-річний Пабло Марін. Саме його влучний постріл приніс Реал Сосьєдаду перемогу та Кубок Іспанії, який вирушив до Сан-Себастьяна.

Кубок Іспанії, фінал

Атлетико – Реал Сосьєдад 2:2

Голи: Лукман, 18, Альварес, 83 – Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пен.)

Атлетико: Муссо, Моліна (Джонні, 78), Пубіль, Ле Норман, Руджері (Сьорлот, 62), Дж. Сімеоне (Баена, 70), Льоренте (Лангле, 99), Коке, Лукман (Гонсалес, 62), Ґрізманн (Альмада, 70), Альварес

Реал Сосьєдад: Марреро, Арамбуру (Елустондо, 113), Мартін, Калета-Цар, Гомес (Кубо, 88), Туррієнтес (Горрочатегі, 68), Солер, Барренечеа (Марін, 68), Сучич, Гедеш (Муньйос, 78), Оярсабаль (Оскарссон, 78)

Попередження: Ле Норман, Муссо – Оярсабаль, Горрочатегі, Елустондо