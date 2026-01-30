Сергій Разумовський

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив у ефірі на YouTube, що Реал на цьому етапі не веде активної роботи з пошуку нового головного тренера. Попри чутки, у мадридському клубі поки що немає запущеного процесу підбору наступника, а все, що відбувається зараз, зводиться до внутрішніх консультацій і попереднього обговорення можливих варіантів.

За словами Романо, керівництво Реала планує дати Альваро Арбелоа час допрацювати до завершення сезону в ролі головного тренера. І хоча старт іспанця на посаді вийшов неідеальним — насамперед у кубкових турнірах, зокрема в Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії — ситуація в чемпіонаті Іспанії виглядає значно стабільніше. Саме тому в клубі не поспішають із різкими рішеннями та готові оцінювати роботу Арбелоа в довшому часовому відрізку.

Водночас у внутрішніх розмовах Реала фігурують кілька відомих прізвищ, які потенційно можуть потрапити до шорт-листа, якщо клуб усе ж вирішить змінювати тренера влітку. Серед кандидатів, що згадуються, — нинішній наставник Астон Вілли Унаї Емері, а також колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп. Романо підкреслив, що наразі це лише рання стадія: йдеться про оцінку можливих сценаріїв, а не про перемовини чи офіційні контакти з тренерами.

Окремо Романо наголосив, що Емері повністю зосереджений на роботі в Астон Віллі щонайменше до літа. Контракт іспанського фахівця з бірмінгемським клубом діє до літа 2029 року, тож будь-який розвиток подій у цьому напрямку вимагатиме часу та окремих рішень від усіх сторін.

Нагадаємо, 12 січня Реал припинив співпрацю з Хабі Алонсо, а згодом призначив Альваро Арбелоа тимчасовим тренером першої команди. За інформацією Marca, Арбелоа підписав із мадридцями угоду за схемою 1+1. Що стосується Юргена Клоппа, то з січня 2025 року він працює глобальним керівником футбольного напряму в компанії Red Bull. 58-річний німець залишив Ліверпуль улітку 2024 року.