Романо озвучив причину, що змусила Алонсо покинути Реал
Реал посеред сезону змінив тренера
34 хвилини тому
Хабі Алонсо / Фото - Реал Мадрид
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо на своєму YouTube-каналі поділився подробицями розтавання Хабі Алонсо з Реалом.
Хабі Алонсо вважав, що найкращим рішенням для Реала та для нього самого буде розійтися, адже він не бачив, щоб команда грала й приймала його стиль. Реалже вважав, що найкраще - знайти інше рішення, бо з Алонсо це не працювало. Відчуття було взаємним. Саме тому вони вирішили розійтися так швидко й рішуче, - сказав Романо.
Легенда Реала пояснив, що завадило Алонсо стати успішним в Мадриді.
Поділитись
Матеріали по темі
Перес хоче, щоб Клопп став новим тренером Реала. Відома реакція німецького фахівця
близько 1 години тому