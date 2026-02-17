Павло Василенко

Колишній наставник Ліверпуль Юрген Клопп після рішення залишити «Енфілд» отримував конкретні пропозиції від двох грандів англійського футболу – Манчестер Юнайтед та Челсі. Про це розповів його агент Марк Косіцке, підкресливши: німець відповів категоричною відмовою.

Клопп, який провів майже дев’ять років у Ліверпулі та виграв з клубом Лігу чемпіонів і Прем’єр-лігу, ще раніше заявляв, що ніколи не тренуватиме інший англійський клуб. Після завершення роботи в АПЛ він узяв паузу в активній тренерській кар’єрі, але інтерес до футболу не втратив.

Нині 58-річний фахівець обіймає посаду глобального директора з футболу в Red Bull і, за словами агента, почувається там абсолютно щасливим. Водночас Косіцке визнав: пропозиції продовжують надходити, зокрема і від національних збірних. До переходу в Red Bull Клопп міг очолити команди США або Англії, а за певних обставин – навіть Німеччини.

«Можливо, одного дня йому знову захочеться відчути запах роздягальні, але зараз він повністю задоволений», – зазначив агент.

Кар’єра Клоппа залишається унікальною: Майнц, Боруссія Дортмунд та Ліверпуль – лише три клуби, і жодного звільнення.

Уже наступного місяця Клопп знову з’явиться на «Енфілді», очоливши команду легенд Ліверпуля разом із Кенні Далгліш у матчі проти Боруссії Дортмунд.