Павло Василенко

Чутки навколо можливого приходу Юргена Клоппа до мадридського Реала стають дедалі гучнішими. Після очікуваного відходу Хабі Алонсо саме німецького фахівця називають головним кандидатом на тренерське крісло «вершкових». За інформацією Bild, президент клубу Флорентіно Перес уже провів попередні контакти з Клоппом, який входить до списку пріоритетів керівництва.

Іспанське видання El Nacional додає нові деталі: посередником у перемовинах нібито став колишній лідер Реала Тоні Кроос, а сам Клопп серйозно зацікавлений у роботі на «Бернабеу». Більше того, тренер уже почав формувати бачення майбутнього складу. Повідомляється, що він зв’язався з експідопічним по Ліверпулю Трентом Александер-Арнольдом, давши зрозуміти, що розраховує на нього як на ключову фігуру свого проєкту.

За даними ЗМІ, Клопп уже аналізує атмосферу в роздягальні та спортивну структуру клубу, гпаралельно працюючи над потенційними трансферами. Його головною мрією називають Ерлінга оланда. Німець переконаний, що класичний центрфорвард дозволить ефективніше використовувати Кіліана Мбаппе на лівому фланзі. Для цього Реал може активувати клаусулу норвежця у розмірі 175 мільйонів євро.

Щоб профінансувати гучний перехід, Клопп, за інформацією Bild, не виключає продаж Вінісіуса Жуніора, контракт якого діє до 2027 року. Такий крок приніс би клубу величезні кошти й відкрив шлях до перебудови атаки під нового лідера.